Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пока рано отказываться от существующих гипотез о происхождении коронавируса. Все из них рассматривают эксперты ВОЗ.

Об этом Гебрейесус сказал на брифинге 12 февраля, трансляция которого велась в Ютьюб ВОЗ.

"Некоторые вопросы возникли по поводу того, нужно ли отбраковывать некоторые гипотезы на этот счет. Переговорив с некоторыми членами команды (побывавших в Ухане экспертов - Ред.), я хочу подтвердить, что все гипотезы остаются в силе и требуют дальнейшего анализа и изучения", - сказал гендиректор ВОЗ.

Он сообщил, что работавшая в Ухане миссия ВОЗ добилась большего понимания начального этапа пандемии COVID-19 и наметила области для дальнейшей исследовательской работы. Он напомнил, что тем не менее в ВОЗ никогда не утверждали, что эта миссия позволит пролить свет на все вопросы.

Ранее сообщалось, что эксперты ВОЗ назвали главную версию передачи коронавируса человеку после визита в Ухань.

"Первоначальные результаты нашего исследования показывают, что передача вируса от промежуточного носителя является наиболее вероятной версией и требует дополнительных исследований, более пристального и целенаправленного изучения", - сказал по итогам поездки в Китай глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Кроме того, Гебрейесус анонсировал публикацию на следующей неделе сводного отчета о поездке экспертов в Ухань, а за ним - появление финального доклада. Он добавил, что после публикации предварительного доклада ВОЗ проведет пресс-конференцию с участием всей международной команды специалистов.

Эксперты ВОЗ прибыли в КНР в январе, чтобы установить обстоятельства вспышки коронавируса в Ухане и по возможности найти истоки пандемии.