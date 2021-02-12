В Японии утвержденный осенью премьер-министр Ёсихидэ Суга назначил министра по региональному развитию Тэцуси Сакамото по совместительству министром, отвечающим за проблемы одиноких жителей.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря японского кабмина Кацунобу Като.

"Что касается цели этого назначения, то речь идет о решении общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью. Также сюда относится проблема самоубийств, в первую очередь среди женщин и молодежи", - пояснил нововведение Като.

По его словам, проблемы одиноких жителей особенно обострились в Японии в период пандемии.

Количество самоубийств в Стране восходящего солнца в 2020 году увеличилось впервые за 11 лет. Согласно предварительным данным японской полиции, этот показатель в прошлом году достиг 20 919. Хотя число самоубийств среди мужчин снизилось до 13 943 (его падение происходит 11-й год подряд), среди женщин оно возросло, достигнув максимума за последние пять лет - 6 976 случаев.

По мнению японских экспертов, косвенно на это могла повлиять пандемия, поскольку отсутствие гарантий занятости и повышенная нагрузка по уходу за детьми и домом вызывает постоянный стресс у женщин куда сильнее, чем у мужчин.

Раньше Тэцуси Сакамото, которому сейчас 71 год, тоже занимал интересную должность. С 16 сентября 2020 года он был министром, отвечающим за сохранение численности населения на уровне выше 100 миллионов.

Осенью "Страна" писала, что в Японии за месяц от суицида умерло больше людей, чем от Covid-19 за год.

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