Потливость, нарушение внимания и повышенная утомляемость, когда привычные физические нагрузки кажутся непосильными, являются признаками посткоронавирусного синдрома.

Такое мнение высказал директор Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Игорь Никитин, передает АГН "Москва".

"Это признаки поражения центральной нервной системы периферической", - сказал медик.

По его словам, постковидный синдром также проявляется в виде депрессии, поражения сердечно-сосудистой системы, изменения функции почек. В таких случаях необходима реабилитация, программу которой должен разрабатывать профильный врач.

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