В субботу, 13 февраля, Словения откроет в тестовом режиме границы для граждан стран Шенгенской зоны и приезжающих из стран "красного" списка эпидемиологической опасности.

Соответствующее решение правительства обнародовано на официальном сайте.

Согласно распоряжению, для посещения Словении гражданам стран из "красного" списка необходимо предоставить ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки. Тест должен быть сдан в одной из одобренных Минздравом Словении лабораторий.

Также Словения откроет границы для тех, кто уже переболел Covid-19. Для этого необходимо предоставить справку с положительным результатом тест на коронавирусную болезнь, который был сделан не позднее, чем за 21 день до поездки и не ранее, чем за полгода. Кроме того, для въезда в страну необходима справка от врача о выздоровлении. Данная мера касается только граждан стран Шенгенской зоны.

"Лицу, предоставившему сертификат о вакцинации от коронавируса, подтверждающий, что с момента получения второй дозы прошло не менее 14 дней для Biontech/Pfizer, Moderna и не менее 21 дня для AstraZeneca, тоже разрешен въезд", - говорится в документе.

Также с 13 февраля контрольно-пропускные пункты на внутренних границах страны, на автомобильных и железнодорожных путях свободны.

"Из Италии, Австрии, Венгрии въехать можно в любом месте, однако каждый человек должен соответствовать условиям въезда", - говорится в решении словенского Кабмина.

Это постановление действует до 19 февраля, однако правительство сможет продлить его действие, в случае, если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится.

Напомним, согласно данным Минздрава Украины, обнародованным на прошлой неделе, Словения находится в списке "красной" зоны.

Ранее мы писали, что с 15 февраля все, кто приезжает в Словакию, вынуждены будут отправиться на 14-дневный карантин, и это несмотря на то, что в стране практически все прошли тестирования на коронавирус.