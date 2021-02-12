Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) из-за обильных снегопадов сейчас работают в авральном режиме, помогая пострадавшим в непогоду. 12 февраля они вытащили из снега застрявший между селами Лажева и Баглаи Староконстантиновского района Хмельницкой области школьный автобус.

Об этом сообщается на сайте службы.

Информация об автобусе поступила на телефон "101"в 13:35. Как оказалось, двигаясь по автодороге, школьный автобус завяз в снежном плену и не мог самостоятельно выбраться.

Немедленно к месту происшествия было направлено дежурное отделение 19-й государственной пожарно-спасательной части г. Староконстантинов. Прибыв к месту происшествия, спасатели с помощью инженерной техники извлекли транспорт из снежного заноса.

В автобусе находились 22 человека, 15 из которых были дети.

Возвращаясь к месту расположения подразделения, спасатели совершили еще одно доброе дело: вытащили из снега между селами Баглаи и Веснянка легковую машину, в которой находились 3 человека, включая одного ребенка.

Ранее "Страна" рассказывала, как под Житомиром из снежных завалов спасатели вытащили три школьных автобуса.

Также мы публиковали видео из Ровно, где БТР вытаскивал застрявший в снегу троллейбус.