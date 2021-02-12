Скандальный журналист Остап Дроздов отличился очередным высказыванием. В эфире "4 канала" он обозвал зрителей закрытых телеканалов 112, NewsOne и ZIK "имбецилами", "одноклеточными" и "крысами".

Собрали подробности скандала: как ведущий продолжает делить украинцев на сорта и как на это отреагировали в Cети журналисты и политики.

"Амебы и инфузории-туфельки". Что заявил Дроздов

"Закрыли, люди добрые, каналы-помойки. Катастрофа. Одноклеточные потеряли свой корм, амебам больше нечего смотреть, инфузории-туфельки бьются в истерике и припадке... Вата в шоке", – сказал Дроздов.

Ведущий заявил, что зрители, которые "разрешают себе промывать мозги", должны теперь заняться другими делами – например, лепить вареники для украинских военных. А также "помыть унитазы".

"Ну почитай книгу, старая баба. Возьми доместос и помой унитазы... Нечего делать? Почитай книжку, протри хрусталь... Но, в конце концов, старая глупая баба, налепи вареники, заморозь их и отправь их нашим ребятам на передовую. В конце концов, возьми словарь, начни учить язык. Есть куча занятий, куча занятий. И такие миллионы людей, которые чувствуют катастрофический недостаток яда, катастрофический недостаток того, что делает их абсолютными имбецилами и гражданскими крысами. Таких людей иначе как убогими назвать невозможно..." – заявил Дроздов.

Другие скандалы с ведущим

Это не первое скандальное высказывание Остапа Дроздова. В 2019 году в эфире "5 канала", который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко, львовский журналист призвал лишить украинского гражданства всех жителей "ЛДНР".

Он также высказал мнение, что население этих территорий Украине не нужно – в отличие от самих территорий.

"Мы должны к этому подойти цинично. В принципе, все люди, которые там шестой год живут в "ЛНР" и "ДНР", которые собираются на "Мы хотим в Россию" или это внутренне поддерживают, или не говорят что-то против, они для меня испорченные и утраченные люди. Как граждан Украины я их не вижу... Если ты не выехал, ты автоматически лишаешься гражданства и позже государство говорит: получай заново", – предложил Дроздов.

После этого полиция по заявлению спецкора "Страны" Олеси Медведевой начала следствие, однако дело не движется. Нацсовет по ТВ не стал проводить проверку "5 канала" из-за скандальных высказываний Дроздова о жителях Донбасса.

Позже телеведущий продолжил тему и написал в "Фейсбуке", что русскоязычное население Украины "или должно исчезнуть как вид", или уехать жить в другую страну.

"Вся система базового образования должна быть нацелена на то, чтобы в Украине не было ни одного ребенка (ни одного!), который бы не знал украинского языка или не мог бы им пользоваться. На эту цель должна быть настроена вся начальная и средняя школа. С лица моей страны должны исчезнуть русскоязычные дети. Двуязычными, трехъязычными, четырехъязычными или чисто украиноязычными – могут быть. А вот одноязычные русскоязычные – должны исчезнуть как вид. Или переехать жить в Россию или другую близкую страну, где можно быть одноязычным русскоязычным", – написал он.

Скриншот: Facebook/Остап Дроздов

При этом еще в 2014 году скандальный журналист писал о прекрасной двуязычной Украине.

Было у Дроздова еще несколько подобных выходок, к которым в общем-то все уже привыкли - в том числе в силу их безнаказанности. Но после закрытия Зеленским трех оппозиционных телеканалов эта тема заиграла другими красками.

Власть показала, что не равноудалена от всех медиа (чем и можно было объяснить игнорирование эскапад Остапа Дроздова), но активно переформатирует информационное пространство, когда ей это нужно. Причем цепляясь к любым поводам, чтобы воздействовать на неугодные СМИ.

На этом фоне игнорирование уголовно наказуемых высказываний скандального журналиста выглядит уже демонстративным. То есть власть с его позицией тем самым солидаризировалась.

Этот аспект проблемы начали обсуждать в соцсетях.

Реакция в Украине

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что потребует у Нацсовета по телевидению и радиовещанию проверить "4 канал" из-за оскорблений зрителей заблокированных телеканалов "112-Украина", NewsOne и ZIK.

"Обратился с депутатским зверненням к Нацраде по телевидению и радиовещанию, по поводу ряда беспрецедентно оскорбительных для украинских граждан заявлений, сделанных вчера сотрудником 4 канала Остапом Дроздовым в эфире этого же канала.

Прошу Нацраду провести проверку деятельности упомянутого телеканала и ее соответствие закону Украины о телевидении и радиовещании, рассмотреть вопрос необходимости применения санкций и сообщить мне о результатах.

Ответ Нацрады опубликую, когда получу", – написал он в "Фейсбуке".

Спецкор "Страны" Олеся Медведева удивляется, как это Дроздов еще не получил высокого государственного поста.

"Удивляюсь, как его с такими мыслями, идеями и заявлениями еще не подобрали куда-нибудь в украинскую делегацию ТКГ, нацраду или институт нацпамяти.

Отличнейший же кадр.

Вполне вписался бы, органично и естественно".

Журналист Макс Назаров пишет, что в день выходки Дроздова Нацсовет по ТВ назначил проверку не того телеканала, где произошел скандал, а иного медиа – канала НАШ, который активно кошмарят националисты.

"Вчера Зеленский сказал, что НАШ не закроет, а сегодня нацрада снова назначила нам проверку из-за Азарова в эфире. Нацрада Зеленского, напомню. Пані Герасимюк, а четвертому каналу буде перевірка за Дроздова? Дякую", – написал Назаров.

"Телеведущий Дроздов снова наговорил херни в эфире, назвал кого-то там тупыми, животными и так далее. Общественность негодует, шарит видосы и т. п. Дроздов счастлив. Ведь делает он именно для того, чтобы о нем говорили.

Понимаете, дело в том, что Дроздов, хоть и строит из себя интеллектуала, на самом деле тупой. Его покрытый салом мозг не способен породить ни одной свежей оригинальной мысли или даже облечь высказанные другими мысли в некую оригинальную форму.

Все его тексты – бесконечное пережевывание одного и того же по сотому разу, обычный унылый патриотичный речекряк, слушать который не интересно даже его единомышленникам.

И поэтому Дроздов делает то единственное, что ему остается: разбавляет эту жвачку откровенными оскорблениями, чтобы хоть благодаря этому о нем говорили. Пусть говорят плохо: все, что не некролог, то реклама.

Перестаньте обсуждать Дроздова. Перестаньте осуждать Дроздова. Дайте ему уже сдохнуть своей медийной смертью от умственной дистрофии. Пусть про него забудут.

И воздух в Украине сделается хоть немного чище", – написал журналист Юрий Ткачев.