Одним из собственников "4 канала", на котором ведущий Остап Дроздов оскорбил телезрителей закрытых оппозиционных телеканалов "112", NewsOne и ZIK, является Андрей Мисык. При этом его дочь Юлия - сотрудница NewsOne.

Об этом написал в своем Фейсбуке журналист Андрей Павловский.

По словам Павловского, Андрей Мисык регулярно публикует у себя на странице в соцсети посты "4 канала".

"Интересно, что дочь Андрея Мисыка Юлия Мисык не так давно (вроде как и сейчас продолжает) сама работала на телеканале NewsOne пиар-менеджером и даже публично выходила в кадр с песнями. Почему Андрей Мисык, чья дочь работала на канале NewsOne, допускает разжигание ненависти у себя в эфире?.. Неужели все, кто слушал песни его дочери в эфире, крысы и т.д.?" - поинтересовался Павловский.

Между тем на телеканале NewsOne "Стране" подтвердили, что Юлия Мисык занимается у них пиаром. Однако о том, что ее отец - владелец "4 канала", слышат впервые.

Ранее "Страна" рассказывала, как Дроздов оскорбил зрителей каналов Zik, NewsOne и "112", назвав их одноклеточными, имбецилами и крысами.

Мы также сообщали, что народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский требует Национальный совет по телевидению и радиовещанию проверить "4 канал" из-за слов Дроздова.