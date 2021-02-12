Министерство внутренних дел Украины и Нацполиция поддерживают законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия, но выступают против оборота короткоствольного оружия.

Позицию МВД по этому вопросу выразил заместитель министра Антон Геращенко.

"Сейчас оборот оружия в Украине регулируется только приказом министра внутренних дел №622. Закон нужен, но мы категорически против оборота короткоствольного оружия. Это и позиция президента Украины также, она высказана в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие", - заявил чиновник.

По его словам, на сегодняшний день каждый гражданин, кому исполнился 21 год, кто не имеет наркотической, алкогольной зависимости или психических расстройств, может купить гладкоствольное ружье, а те, кому есть 25 лет, и нет проблем с законом, могут получить разрешение на нарезное оружие.

Законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему №4335 и альтернативный законопроект №4335-1 находятся на рассмотрении в Верховной Раде.

Напомним, весной прошлого года в Раду подавался другой проект, которым предлагалось разрешить гражданам владеть и применять для самозащиты огнестрельное оружие, однако он так и не был вынесен на обсуждение в парламенте.