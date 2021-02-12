В субботу в Киеве ожидается снег. Фото: Страна

В субботу, 13 февраля, снегопады в Украине утихнут, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Снег ожидается в центральных и северных областях. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-14 м/с, порывы до 20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных и центральных областях ночью прогнозируют  11-15 градусов мороза, днем температура воздуха составит -10-13.

В западных регионах ночью 11-14 градусов ниже ноля, днем от -3 до -9 градусов. 

В восточной части ночью ожидается до -9-13 градусов, днем температура воздуха от -3 до -9. 

На юге страны ночью 10-13 градусов мороза, в дневные часы -5-7 градусов.

карта погоды в Украине

Фото: gismeteo.ua

Ранее "Страна" писала о том, что циклон Volker ушел окончательно. Снега больше не будет, зато теперь Украину накроют арктические морозы.

Также мы сообщали, что Москву парализовала аномальная метель, пробки 10 баллов, ожидается по пояс снега.

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