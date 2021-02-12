В пятницу, 12 февраля, неподалеку от населенного пункта Павлополь Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военный. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Об этом информирует пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 12 февраля, в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Пострадавшего украинского военного доставили в медучреждение, где ему оказывается помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, в начале февраля на линии фронта на Донбассе началось обострение. "Страна" разбиралась, почему происходит эскалация вооруженного конфликта и есть ли угроза большой войны.

Также мы писали, что вчера президент Украины Владимир Зеленский отправился на линию фронта с послами стран "Большой семерки". В тот же день от снайперской пули на Донбассе погиб украинский военный.

Кроме того, вчера, накануне шестилетия подписания Минских соглашений, по инициативе России было организовано заседание Совета безопасности ООН. Во время заседания спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в контактной группе Хайди Грау заявила, что дискуссии по урегулированию конфликта на Донбассе зашли в тупик.