Гражданин Швейцарии, которого ранее нашли в Киеве без обуви и с переохлаждением, находится в больнице под присмотром врачей.

Об этом сообщили в Национальной полиции региона, пишет "Интерфакс-Украина".

Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что 23-летний иностранец накануне был доставлен в Днепровское районное управление полиции в связи с конфликтом со знакомыми, впоследствии его отпустили.

"Предварительно - он с друзьями был в бане, там поссорились. Далее конфликт решили и их отпустили", - говорят в полиции.

Однако в полиции не располагают информацией о том, каким образом босой гражданин Швейцарии впоследствии оказался возле станции метро "Черниговская".

"Гражданин Швейцарии жив и сейчас находится в больнице", - добавили в Нацполиции.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове пьяный мужчина едва не умер от алкогольного отравления и переохлаждения. Его доставили в клиническую городскую больницу №8 в тяжелом состоянии.

Также напомним, что в Карпатах спасатели на носилках спустили с горы Поп Иван двух туристов с обморожениями.