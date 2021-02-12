Пока украинцы возмущаются огромным коммунальным платежкам за январь, о которых уже рассказывала "Страна", в партии власти заявляют о том, что все в порядке.

Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая заявила, что комтарифы в Украине принципиально не изменились и даже немного снизились по сравнению с 2018-2019 годами. Причем вывод она этот сделала даже не по своей квартире, а по данным из соцсетей.

"Зрада отменяется? Я еще не получила платежек за январь по коммуналке. Но вот читаю ленту и (О, ужас!) тарифы принципиально не изменились. Многие пишут, что по сравнению с 18-19 гг даже незначительно снизились" - написала Богуцкая в Facebook.

Далее она развила мысль о том, что это заслуга Зеленского, которые не только, мол, тарифы снизил, но и закрыл "промосковские" телеканалы Zik, Newsone и 112.

В комментариях пользователи удивились информации депутата о том, что платежки не повысили.

"Лиза-Лиза.... Вы не получили платежки? А я получила (в электронном виде уже есть!). Отопление просто убивает, ну и электрика.... Посмотрите, будете неприятно удивлены".

"Елизавета Петровна! Такое впечатление, что живёте вы на другой планете, а не в Вышгороде. Взлетело все : и тарифы не на копейки, и цены на продукты, медикаменты... А решения по "ограничению" тарифов приняты на 3 месяца, чтобы замылить глаза, а потом продолжить обдираловку. Но не получится - цены уже перешли границы доходов, терпеть дальше некуда".

"Нам пришёл счёт за январь : отопление 2700 , плюс коммуналка 1500. Половину месяца в квартире было 16 град, в некоторые дни ходила по квартире в шарфе и шапке, мёрзли уши и шея! В частных домах вообще творится с газом непонятно что: счётчик крутится, как бешеный, а тепла нет".

В ответ на комментарии о повышении тарифов нардеп попросила прислать ей платежки в личку.

Также она удивилась, что тарифы подняли с декабря.

Напомним, что ранее депутат от "Слуги народа" посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку.

Также мы писали, что в Офисе президента посоветовали украинцам не открывать окна, чтобы меньше платить за коммуналку.