С 1 по 7 февраля 2021 года в Украине гриппом и ОРВИ (включая коронавирус) заболели 121 550 человек. При этом интенсивный показатель заболеваемости оказался на 33,8% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины, сообщается на сайте Центра общественного здоровья.

В большинстве регионов Украины эпидемический порог не был превышен. Интенсивность эпидемического процесса ОРВИ была на низком уровне, за исключением Ивано-Франковской области, где зарегистрирован средний уровень превышения эпидемического порога - на 20,1.

В 6 учреждениях здравоохранения у 113 пациентов выявили случаи гриппоподобного заболевания (ГПЗ), а у 214 пациентов - тяжелую острую респираторную инфекцию.

У 40 пациентов с ГПЗ были взяты образцы материалов для одновременного тестирования методом ПЦР на грипп и SARS-CoV-2. По результатам в Харьковской области определены вирусы гриппа A (H1) pdm09 (5) и парагриппа (2) в Кировоградской - вирусы SARS-CoV-2 (3); в Сумской - вирусы SARS-CoV-2 (3) и коронавирусы типов OC-43 (1) и HKU-1 (1).

Среди 28 пациентов в результате тестирования методом ПЦР на грипп и SARS-CoV-2 в Харьковской области определены вирусы SARS-CoV-2 (1) и гриппа A (H1) pdm09 (2) также определены вирусы SARS-CoV-2 во Львовской (2) и Одесской (1) областях.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировались 188 910 человек, включая 90 416 лиц из групп медицинского и эпидемического риска.

Всего с начала эпидсезона, с 28 сентября по 17 января 2021:

переболело 7,5% населения страны;

госпитализированы 57 390 человек, из них 33,2% - дети до 17 лет

зарегистрировано 636 пациент с ГПЗ, из них лабораторно обследовали 209 человек и по результатам исследования определены вирусы гриппа типа А (Н1) pdm09 (7) и другие вирусы респираторной группы инфекций - SARS-CoV-2 (52), коронавирусы типов OC-43 ( 3) и NKU-1 (3), парагрипп (2), риновирусы (5), бокавирусы (3), RS-вирусы (4);

зарегистрировано 1675 пациенты с ТОРИ, из них лабораторно обследовали 222 человек и выявлено вирусы гриппа типов А (Н1) pdm09 (8) и а не субтипировано (2) и другие вирусы респираторной группы инфекций - SARS-CoV-2 (40), коронавирусы типов OC-43 (1) и NKU-1 (1)

летальных случаев вследствие гриппа не зарегистрировано.

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