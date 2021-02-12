Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по итогам проверки не нашел нарушений в изменениях структуры собственности телеканалов группы "1+1 media", связанной с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом говорилось в ходе заседания Нацсовета в пятницу, 12 февраля.

Внеплановые проверки регулятор назначил 12 ноября по обращению исполнительного директора общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарьи Канелюк и обращению общественных организаций "Института массовой информации", "Детектор медиа", "Институт демократии им. Пилипа Орлика".

Обращения касались информации из декларации народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука за 2019 год о том, что его жена Оксана Марченко является конечным бенифициаром оффшорной компании Bolvik Ventures Ltd, которая опосредованно владеет долями каналов "1+1", "2+2" и ТЕТ.

По словам члена Нацсовета Зиневича, регулятор получил объяснения и документы по собственности от компании. Согласно этим данным, доля компании Bolvik Ventures LTD в структуре собственности "1+1" составляет 24,51%. При этом контроллерами Bolvik Ventures LTD являются три физических лица - Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%).

"Соответственно доля владения уставным капиталом каждой из физических лиц составляет по 8%, что не является существенным участием и не отражается в структуре собственности. Поэтому учитывая представленную структуру собственности и объяснения кампании проверка не установила нарушений", - сообщил Зиневич.

Видео: YouTube/ Національна Рада

Напомним, 2 февраля три телеканала - "112 Украина", NewsOne и Zik были закрыты путем введения санкций против их владельца, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на оккупированных территориях, но никаких доказательств тому не предоставили.

Сегодня также стало известно, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с требованием об аннулировании лицензий телеканалов "112 Украина" и Zik. Кроме того, ведомство назначило внеплановую проверку телеканала "Наш" из-за передачи с экс-премьером Николаем Азаровым.