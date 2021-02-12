В пятницу, 12 февраля, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что ОПЗЖ составила мирный план, разработанный на основе Минских соглашений.

Об этом сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы".

Бойко считает, что главная проблема в реализации Минских соглашений - это нежелание украинской власти предпринимать действенные шаги, чтобы добиться устойчивого мира.

"Перемирие - это был, безусловно, важный шаг. Но сегодня необходимо от громких обещаний о мире переходить к конкретным действиям. Ведь без политического урегулирования конфликта существует серьезная угроза его обострения. И это важно понимать представителям разных политических сил и прежде всего президенту, и делать всё, чтобы не допустить этого", - сказал Бойко.

В то же время, без устойчивого мира невозможно преодолеть экономический и социальный кризис. "Мир - главное условие для улучшения жизни людей, сохранения единства страны и её развития", - добавил лидер ОПЗЖ.

"Будет установлен мир - Украина вернется к развитию, жизнь людей будет улучшаться. Продолжится война - страна окажется в кредитном рабстве. Украина потеряет суверенитет, землю, ресурсы и стратегические предприятия. Граждане лишатся своих социальных и политических прав", - заявил Юрий Бойко.

Также в ходе своей речи он озвучил пошаговый мирный план ОПЗЖ, разработанный на основе Минских соглашений.

"Это прямой диалог в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск - Москва. Отменить все дискриминационные решения в области культуры и языка. Активизировать работу на уровне ТКГ в Минске для разведения войск и согласования политических позиций. Необходимо принять в Верховной Раде законы об особенностях местного самоуправления на Донбассе, амнистии, особенностях проведения местных выборов. Нужно внести изменения в Конституцию Украины, провести выборы в Донецке и Луганске по украинскому законодательству под контролем ОБСЕ. Мы готовы к продуктивным переговорам с Донецком и Луганском, с Российской Федерацией и нашими европейскими партнерами. Мы готовы вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс", - сказал Бойко.

Ранее "Страна" сообщала, что ОПЗЖ требует от Зеленского выполнения Минских соглашений. В частности, партия обнародовала заявление, в котором указала, что только неукоснительное выполнение соглашения принесет мир в Украину.

Также напомним, о чем говорили в ООН про Донбасс на годовщину Минских соглашений.