Министерство образования Украины рекомендует руководству учебных заведений в период непогоды рассмотреть возможность перехода на дистанционный режим обучения.

Об этом в пятницу, 12 февраля, информирует пресс-служба ведомства.

"В связи со сложными погодными условиями и снижением температуры воздуха, Министерство образования и науки Украины рекомендует принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и надлежащую организацию образовательного процесса", - говорится в сообщении.

Письмо с такой рекомендацией Минобразования направило руководителям департаментов и управлений образования и науки областных, Киевской городской государственной администраций и руководителям учреждений общего среднего образования.

Соответствующее письмо Министерство направило руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителей учреждений общего среднего образования.

"Просим рассмотреть возможность организации обучения учащихся с использованием технологий дистанционного образования, интернет-ресурсов; провести среди участников образовательного процесса разъяснительную работу по предупреждению переохлаждения, техники безопасности и т.д.", - говорится в письме.

Напомним, в пятницу, 12 февраля, в Украине ожидается сильный северо-западный ветер, который усилит ощущение холода. Кроме того, в последний рабочий день недели начнет существенно снижаться температура воздуха.

Также мы писали, что школы в Киеве и Ровно уже закрылись из-за непогоды.