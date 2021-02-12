Телеканал Zik, который вместе с "112 Украина" и NewsOne был закрыт по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), подал иск в Верховный суд.

Об этом "Стране" сообщили на телеканале.

Вещатель в своем иске требует признать противоправным и недействительным указ президента Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО.

При этом подача исков от телеканалов "112 Украина" и NewsOne ожидается в ближайшее время.

Грядущие судебные разбирательства прокомментировал главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва.

"Сегодня закрытые указом президента оппозиционные телеканалы начали подачу исков в Верховный суд. Первым подал ZIK.

В связи с этим стоит напомнить главное.

1. Санкции против гражданина Украины Тараса Козака, которые привели к закрытию принадлежащих ему трех телеканалов, были введены без предъявления какой-либо доказательной базы. По намекам-утечкам можно сделать вывод, что "доказательная база" - это январские сообщения российских телеграмм-каналов о том, что Медведчук якобы имеет отношение к компании, которая занимается вывозом угля с неподконтрольных территорий Донбасса. Но никаких доказательств этому не приводилось. Да и фамилию Козака даже телеграмм-каналы к этой угольной фирме не привязывали. То есть – санкции против Козака были введены на основании, по сути, анонимного вброса в российском телеграмме против Медведчука. Рассказы про расследования 8 месяцев – ложь. Уголовное дело по расследованию связей Медведчука и Козака с угольными схемами было открыто только 2 февраля – в один день с решением СНБО. Естественно, никаких доказательств к моменту вынесения решения не было. О чем, кстати, потом признал и секретарь СНБО Данилов. Он сказал, что это все пока что "предположения".



2. Во время принятия закона о санкциях в августе 2014 года оттуда вычеркнули статьи, которые позволяли блокировать деятельность СМИ. Об этом указано в стенограмме заседания Рады. Говорил об этом лично тогдашний премьер Яценюк.



3. Санкции против гражданина Украины Козака введены якобы на основе его причастности к "террористической деятельности". Но ни нардеп, ни представители телеканалов не фигурируют как обвиняемые или подозреваемые в уголовных производствах по терроризму. И, тем более, нет никаких вступивших в силу приговоров суда.



4. Таким образом решение о закрытии телеканалов –беззаконная внесудебная расправа, которая может быть применена в дальнейшем к любому медиа, да и к любому гражданину и принадлежащим ему предприятиям.

Это главное.



А рассказы о "противодействии российской информационной агрессии" - это просто шумовая завеса под которую удобно грабить страну и затыкать рот несогласным.



P.S. Что касается самого иска в Верховный Суд. Учитывая давление властей, удовлетворение иска, конечно же, под большим вопросом. При наилучших раскладах дело может быть рассмотрено за 2-3 месяца. Но более реалистичный срок, по мнению юристов – полгода, а то и дольше.



А потому идея создания нового телеканала, о чем ходят в последнее время разговоры, безусловно более быстрая в реализации для восстановления вещания.



При этом подача иска не бессмысленна. Как минимум будет публичный процесс, во время которого власти будут вынуждены предъявить свои "доказательства".



Ну и шансы на победу, несмотря на давление, все-таки не нулевые", - написал Игорь Гужва.

Напомним, 2 февраля три телеканала - "112 Украина", NewsOne и Zik были закрыты путем введения санкций против их владельца, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на оккупированных территориях, но никаких доказательств тому не предоставили.

Сегодня также стало известно, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с требованием об аннулировании лицензий телеканалов "112 Украина" и Zik.

Кроме того, мы писали, что Кассационный административный суд в составе Верховного суда открыл производство по одному из исков, которым обжалуется указа президента Владимира Зеленского о закрытии трех телеканалов. Дело суд будет рассматривать 15 марта в 12:00. При этом этот иск подавали не представители телеканалов, а харьковский юрист Роман Лихачев.