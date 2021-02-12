Из-за мощного снегопада в пятницу, 12 февраля, более сотни грузовиков выстроились в очередь на российско-украинской границе в Брянской области РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

"Движение через границу в Брянской области тоже затруднено, пограничники там советуют водителям въезжать на Украину через Курскую область. Российская таможня рекомендует на время снегопадов совсем отказаться от международных поездок", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за непогоды ограничено движение по некоторым дорогам в четырех областях Украины.

Также мы сообщали, что Москву парализовала аномальная метель, пробки 10 баллов, ожидается по пояс снега.

Ранее "Страна" писала о том, что циклон Volker, из-за которого Украину посыпало снегом, ушел окончательно, теперь страну накроют арктические морозы.