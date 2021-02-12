Сегодня, 12 февраля, Украина завершила передачу Франции картины художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", которую несколько лет назад похитили из музея города Нанси.

Об этом сообщает посол Украины во Франции Вадим Омельченко в своем Twitter-аккаунте.

"Хороши те истории, которые хорошо заканчиваются! Имел честь принять участие в церемонии возвращения городу Нанси похищенной картины Поля Синьяка, найденной благодаря украинским правоохранителям и командной работе с французскими коллегами. Франция всегда может рассчитывать на Украину как на надежного друга и партнера", - говорится в сообщении.

Скриншот: twitter.com/OmelchenkoVadym

Напомним, что 13 апреля полиция раскрыла совершенное в начале марта в Киеве убийство ювелира Сергея Киселева и задержала трех подозреваемых в совершении этого преступления. Во время обысков у подозреваемых была найдена картина, которая была похищена во Франции из музея в городе Нанси. Это полотно 1915 художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Ее стоимость $1,5 миллиона.

Также "Страна" рассказывала, члены преступной группы, которые, по мнению следствия, причастны к похищению картины Поля Синьяка, были арестованы.