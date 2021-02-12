На закрытых переговорах между правительствами Германии и США, где обсуждаются введенные США санкции против строительства газопровода "Северный поток-2", обсуждается вариант сделки. Речь идет о выделении Германией одного миллиарда евро на терминалы сжиженного природного газа.

Об этом сообщает РИА Новости.

"На германо-американских переговорах по "Северному потоку 2" обсуждается вариант выделения Германией 1 млрд евро на терминалы СПГ в обмен на отказ США от санкций, это вероятный и прагматичный сценарий", - цитирует агентство свой источник.

Ранее "Страна" писала о том, что в датских водах остановили строительство "Северного потока-2".

Также мы сообщали, что "Газпром" ожидает запуска "Северного потока-2" уже в этом году.