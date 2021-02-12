С 16 января, когда началась принудительная украинизация сферы обслуживания, и по 11 февраля уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь получил 605 обращений и жалоб от граждан Украины на несоблюдение языкового закона.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Больше всего обращений и жалоб продолжает поступать из Киева и Киевской области (276). В восточных, южных и западных областей Украины - незначительное количество возможных нарушений (например, Луганская область - 7, Николаевская - 6, Донецк - 4, Тернопольская - 4, Херсонская, Ровенская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Хмельницкая по 2 обращения)", - сообщил мовный омбудсмен.

По его словам, подавляющее большинство (281) обращений касается отсутствия украинской версии вебсайтов о предоставлении услуг сайтов интернет магазинов. 126 граждан пожаловались на нарушение своих прав, препятствие и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания. Больше всего таких нарушений (53) выявлено киевлянами.

"Также продолжает поступать информация об использовании государственного языка некоторыми депутатами местных советов городов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожье, а также о возможных нарушениях языкового законодательства в сфере образования", - написал Креминь.

Скриншот: facebook.com/govuamova

Напомним, что с 16 января вступила в силу очередная норма закона об украинизации. На мову должна перейти вся сфера услуг. Это касается не только продавцов и официантов, но и всех, кто общается с клиентами: от фитнес-инструкторов и репетиторов до электронных коммуникаций интернет-магазинов. Мы приводили мнения о переходе на украинский работников сферы услуг.

Ранее "Страна" сообщала, что за первые два дня действия новых норм языковой омбудсмен получил около ста жалоб на русскоязычные услуги. Доносы пришли Креминю из разных регионов Украины. В основном жалобы касались отсутствия украиноязычной версии сайта торговой сети.