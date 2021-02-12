Жительница Житомирской области не смогла стать суррогатной матерью в центре репродуктивной медицины и продала собственного ребенка супружеской паре из Китая. Теперь злоумышленнице грозит 15 лет тюрьмы.

Об этом информирует пресс-служба киевской прокуратуры.

По данным следствия, в 2018 году в одну из клиник Киева, который оказывает услуги репродуктивной медицины, обратилась супружеская пара из Китая для участия в программе суррогатного материнства. Они заключили с учреждением договор, согласно которому суррогатная мать получит около 400 тысяч гривен, если выносит и родит ребенка, биологическими родителями которого были супруги. После установления биологического родства ребенка женщина взяла на себя обязательства передать его на воспитание паре.

Проведенные центром процедуры не привели к беременности суррогатной матери. Для получения денег женщина вступила в половые отношения со своим сожителем и забеременела от него.

"В течение всего времени беременности подозреваемая и должностные лица медицинского центра скрывали от иностранцев информацию о том, что они не являются биологическими родителями вынашиваемого ребенка", - говорится в сообщении.

После рождения ребенка работники центра внесли в справку ложную информацию касательно генетического родства семейной пары и ребенка. После этого супруги заплатили матери около 400 тысяч гривен. При этом разоблачить обман удалось лишь после проведения генетического исследования ребенка уже при оформлении ими гражданства Китая.

Теперь женщине, которая продала своего ребенка, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Следствие продолжаются. Решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц медицинского центра.

Напомним, недавно под Херсоном 17-летняя девушка самостоятельно родила ребенка и избавилась от младенца, выбросив его на помойку.

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве суд заочно арестовал суррогатную мать из Украины за торговлю детьми. Следствие считает, что по программе суррогатного материнства женщина родила трех детей и продала их заказчику с Филиппин.