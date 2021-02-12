Сегодня Людмиле Порывай, маме известной певицы Наташи Королевой, исполнилось 75 лет. С юбилеем ее поздравляют родные и близкие, публикуя фото, где она позирует в розовом фатиновом мини-платье, с букетом роз и короной на голове.

Наташа Королева написала, что ее мама неподражаема. "Мамуля! Ты у нас звезда! Ты уникальная и неповторимая! Ты молодая и озорная! Ты профессионал с большой буквы, педагог и наставник! По всему миру твои студенты создали уникальные творческие коллективы! Ты умеешь вдохновлять и заряжать особой творческой энергией! Люблю тебя! С юбилеем! Только здоровья, - подписала снимок ее дочь.

Зять юбилярши пожелал ей сохранять задор на долгие годы. "Мама Люда! С Юбилеем Вас! Оставайтесь такой же энергичной и зажигательной! Пусть беды и болезни обходят Вас стороной! Счастья! Я Вас люблю!", - подписал он снимок у себя в Instagram.

Некоторые фанаты раскритиковали слишком откровенный образ Людмилы Порывай, оставив обидные комментарии вместо поздравлений.

"Как Наташа могла такое допустить?", "Клоунесса, перебор", "Сразу подумала Борис Моисеев", "Это когда человек застрял на 20 году жизни. Ну, плечо уже бы прикрыли", - возмущаются поклонники.

Напомним, что Людмила Порывай родилась в Киеве и почти 20 лет живет в Майами. В прошлом она дирижер хоровой капеллы "Світоч" и телеведущая. Замужем была дважды. С отцом Наташи Королевой Владимиром Порываем состояла в браке до 1993 года. А сейчас счастлива в браке с бизнесменом Игорем Эльпериным.

Как сообщала "Страна", Наташа Королева в изменах Тарзана увидела шанс для семьи.

Надев леопардовый наряд, Королева откровенно рассказала про измены мужа, после чего опубликовала совместное романтическое видео с ним.