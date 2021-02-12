Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с требованием об аннулировании лицензий телеканала "112 Украина" и ZiK, против которых ранее президент Владимир Зеленский ввел санкции, подписав соответствующий указ.

Об этом сообщает пресс-служба "112 Украина" в пятницу, 12 февраля.

"Власть в лице президента Украины Владимира Зеленского продолжает уничтожать независимые медиа в Украине. Сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в очередной раз нарушил закон, приняв решение об аннулировании лицензий телеканалов "112 Украина" и ZiK.

Это решение было принято вслед за незаконным указом президента Зеленского о закрытии трех телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone. Мы расцениваем эту цепочку решений СНБО, Зеленского и его ручного Нацсовета как политическую расправу над неугодными лично президенту СМИ.

Аналогичного мнения придерживаются и многие иностранные СМИ и организации, выразившие нам свою поддержку", - заявили на телеканале.

В связи с этим сотрудники "112 Украину" обратились к Зеленскому, заявив, что "закрытие неугодных телеканалов не улучшит ситуацию в стране, цифры в платежках за газ не снизятся, вакцинирование от коронавируса не начнется, бесчинства радикалов не прекратятся".

"Президент взбешен тем, что наши телеканалы показывают ту реальную Украину, в которой мы живем: с заоблачными платежками, сверхмасштабной коррупцией, внешним управлением. Это не нравится Зеленскому и его западным кураторам – послам стран "Большой семерки", которые ведут себя с президентом Украины, как с мальчиком на побегушках, нарезая ему задачи. Но в гражданском обществе свобода слова, в том числе и в СМИ, не должна регулироваться прихотью одного человека. Верю в то, что справедливость восторжествует, а Владимир Зеленский понесет ответственность за свои действия", - заявил владелец трех телеканалов Тарас Козак.

Решение Нацсовета по поводу аннулирования лицензии телеканалов прокомментировал телеграм-канал "Политика страны".

"Это решение Нацсовета не означает автоматическое аннулирование. Должен быть судебный процесс.

Но это будет параллельный процесс тому, что начнётся в Верховном суде после подачи исков против Указа президента о закрытии каналов.

Потому что формальным основанием для сегодняшнего решения Нацсовета стал не указ Зеленского, а претензии к контенту и процедурные придирки (как говорят на телеканалах - необоснованные и незаконные)", - говорится в сообщении.

Отметим, что по телеканалу NewsOne Нацсовет подал обращение об аннулировании лицензии в суд еще в 2019 году.

Напомним, ранее мы публиковали полный перечень гостей эфиров ZIK, NewsOne и 112, которые одобрили запрет этих телеканалов.