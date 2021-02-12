По состоянию на пятницу, 12 февраля, в некоторых регионах Украины выпало уже больше, чем 100 см снега. Синоптики показали карту осадков.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра на своей странице в Facebook.

В частности, синоптики замерили толщину снега по всей Украине и нарисовал карту - где высота сугробов достигает более 1 метра.

"Результаты нашего циклончика. Высота снежного покрова в Украине на утро 12 февраля", - говорится в сообщении.

Согласно карте Укргидрометцентра, больше всего снега насыпало в Карпатах - 87-112 см. Более 40 см снега намело где-то на Волыни, в львовской и Житомирской областях. Меньше всего осадков наблюдается в Харьковской и на юге страны.

Скриншот: facebook.com/ukrgmc.official

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине из-за снегопадов поезда отправляются с задержкой по 5-6 часов. Речь идет о поездах №14 Солотвино - Киев и №142 Львов - Бахмут.

Также напомним, что в Киеве эвакуировали уже 640 авто, которые мешали расчищать снег. На улицах столицы работают более 470 единиц спецтехники. Они чистят и вывозят снег, обрабатывают дороги посыпочными материалами.