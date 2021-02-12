Снегопад, который этой ночью переместился из Киева в Москву, за один день пятницы парализовал движение в российской столице.

Пробки достигли максимальных 10 баллов. На горожан не повлияло обращение мэрии, чиновники который накануне очень настоятельно попросили перемещать на общественном транспорте.

Что касается центра Москвы, в пределах Садового кольца движения вообще нет.

Сложность возникла в том числе потому, что до начала "снегопада века" несколько дней шел обычный снегопад. К концу недели сугробы возникли солидных размеров. Сегодня 13,5 тысяч машин и 60 тысяч рабочих не справились с усилившимися осадками.

Также пока антициклон шел из Киева в Москву, он увеличил силу примерно в два раза.

На вечер пятницы снежный покров в российской столице составил 45 сантиметров (для сравнения, в Киеве сейчас 29 сантиметров).

Снегопад в Москве сегодня. Фото: РИА Новости

Последствия снегопада в Москве. Фото: Москва 24

Эта метель побьет рекорды последних по продолжительности. Белые хлопья будут пытать на Москву без остановки до 48 часов.

Российский синоптик Евгений Тишковец охарактеризовал происходящее за окнами как "снежный армагеддон" или "снежный апокалипсис". Таких аномальных осадков не было последние три года.

По прогнозам, в некоторые моменты из-за метели видимость составит расстояние вытянутой руки.

Снег в Москве сегодня. Фото: Москва 24

К вечеру субботу снежный покров в московском регионе вырастет до 86 сантиметров - примерно по пояс взрослому человеку.

Выпадет почти месячная норма осадков. Устранять его последствия непогоды планируют около недели.