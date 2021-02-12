В пятницу, 12 февраля, в Кривом Роге легковой автомобиль врезался в столб на одной из улиц Долгинцевского района. Водитель был найден за рулем с ножевыми ранениями.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

Присутствующая в автомобиле во время аварии женщина утверждала, что водитель во время езды ранил сам себя ножом в шею. Но характер и количество повреждений на теле мужчины не свидетельствовали о самоубийстве.

В ходе следствия было установлено, что во время движения в автомобиле между женщиной и ее сожителем произошел конфликт, во время которого злоумышленница ножом нанесла мужчине многочисленные удары в шею, которые оказались смертельными для него.

"27-летний водитель умер за рулем, а подозреваемая, чтобы скрыть свою причастность к преступлению, всем сообщила о его самоубийстве", - заявили в пресс-центре.

Позже правоохранители допросили 28-летнюю пассажирку, и она призналась в содеянном. Девушку задержали.

В данный момент возбуждено уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины) (убийство). Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Страна" сообщала, что под Львовом женщина зарезала сожителя своей знакомой. Сосед, который был понятым во время работы следователей, рассказал, что женщина даже показала нож, которым совершила убийство.

Также напомним, что в Киеве женщина зарезала пьяного мужа кухонным ножом. При этом женщина уверяла полицейских, что ее сожитель пришел домой уже с ножевым ранением и умер после отказа от медицинской помощи.