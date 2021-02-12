Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский требует Национальный совет по телевидению и радиовещанию проверить "4 канал" из-за оскорблений зрителей заблокированных телеканалов "112-Украина", NewsOne и ZIK, прозвучавших из уст ведущего Остапа Дроздова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 12 февраля.

"Обратился с депутатским обращением к Нацсовету по телевидению и радиовещанию по поводу ряда беспрецедентно оскорбительных для украинских граждан заявлений, сделанных вчера сотрудником "4 канала" Остапом Дроздовым в эфире этого же канала", - написал Бужанский.

Также он потребовал рассмотреть вопрос необходимости применения санкций против упомянутого телеканала.

"Прошу Нацсовет провести проверку деятельности упомянутого телеканала и ее соответствие закону Украины о телевидении и радиовещании, рассмотреть вопрос необходимости применения санкций и сообщить мне о результатах.

Ответ Нацрады опубликую когда получу", - добавил нардеп.

Напомним, Дроздов в эфире "4 канала" обозвал зрителей закрытых телеканалов 112, NewsOne и Zik "имбицилами", "одноклеточными" и "крысами".

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по поводу санкций к нардепу Тарасу Козаку и телеканалам "112 Украина", Newsone и ZIK обжалован в Верховном суде.