Из больницы выписали народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которая полтора месяца боролась с тяжелой формой коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Татьяну Архипову.

По словам Архиповой, сейчас знаменитая актриса чувствует себя хорошо.

"И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу. Хочется от всего сердца поблагодарить замечательных врачей и медсестер 122-й больницы, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье всеми любимой актрисы", - сказала директор.

Напомним, Алису Фрейндлих госпитализировали в реанимацию с коронавирусом 28 декабря 2020 года.

В тот же день стало известно, что актрису подключили к аппарату для неинвазивной вентиляции легких, у нее были поражены легкие на 80%.





