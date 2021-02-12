Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу "Наш", под офисом которого недавно протестовали радикалы, внеплановую невыездную проверку в связи с "распространением пропаганды страны-агрессора" экс-премьер-министром Николаем Азаровым в передаче "Марафон".

Об этом информирует пресс-служба Нацсовета по итогам заседания в пятницу, 12 февраля.

Речь идет о программе "Марафон", которую канал "Наш" показал в прямом эфире 15 декабря 2020 года с повтором 16 декабря. В ней участвовал бывший глава украинского правительства Николай Азаров, "взгляды и высказывания которого могут привести к разжиганию ненависти и насилия в Украине", сообщили в Нацсовете.

"Николай Азаров, который вел диалог с ведущими программы Артемом Никифоровым и Ольгой Еремей, отрицал участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил Российской Федерации, игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований, совершающих незаконные действия с использованием оружия на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Он возлагает ответственность за вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины на Вооруженные силы Украины. Это имеет признаки разжигания розни и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Также, по словам представителей комиссии, в выступлении Азарова "содержались ложные высказывания, предрешающие решение Международного уголовного суда, мол, суд четко определил, что в Украине, дальше на языке оригинала, "имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы".

При этом ведомство указало на то, что ведущие канала во время прямого эфира не реагировали на эти и подобные высказывания, "тем самым проигнорировав право зрителей на полную и объективную информацию".

"Поскольку собеседник, приглашенный к участию в программе, является постоянным участником передач телеканала "Наш", его позиция по вопросам вооруженного конфликта в Украине была неоднократно публично объявлена, а потому она должна быть известной руководству телекомпании. Это может свидетельствовать о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление собственной редакционной политики путем разжигания национальной вражды и распространения дезинформации. Такие действия вещателя могут дестабилизировать общество, обострить военное противостояние", - считают в Нацкомисии.

Национальный совет в период с 26 февраля по 12 марта проведет внеплановую невыездную проверку деятельности телеканала "Наш" для выяснения соблюдения им таких законодательных требований: абзаца четвертого части второй статьи 6; пунктов а), в) и с) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании"; части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации".

Напомним, 2 февраля три телеканала - "112 Украина", NewsOne и Zik были закрыты путем введения санкций против их владельца, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на оккупированных территориях, но никаких доказательств тому не предоставили.

После закрытия этих телеканалов праворадикалы устроили несколько акций протеста под офисом канала "Наш" с требованием прекратить его вещание.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что не планирует закрывать телеканал "Наш" вслед за "112 Украина", NewsOne и Zik, заявив: "Мы наши телеканалы не закрывали, мы закрывали их".