В пятницу, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал два поздравительных сообщения. Одно - с помощью китайских иероглифов, второе - на украинском языке.

Они опубликованы в Twitter-аккаунте президента.

В частности, в своих сообщения он поздравил лидера Китая Си Цзиньпина и весь китайский народ с Новым годом.

"От себя и от имени народа Украины хочу поздравить Верховного лидера китайского народа, Его Превосходительство президента Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с Новым годом", - говорится в посте Зеленского.

Также он напомнил, что в этом году Китай и Украина отметят десятую годовщину установления стратегического партнерства.

"Все идет хорошо! В этом году, когда две страны отмечают десятую годовщину установления стратегического партнерства, я выразил готовность и дальше расширять взаимовыгодное сотрудничество между Украиной и Китаем", - добавил Зеленский.

Скриншот: twitter.com/ZelenskyyUa

Напомним, что в китайской культуре новый год называется "Праздник весны" и его отмечают после зимнего солнцестояния (21 декабря), в день второго полнолуния. Начало 11 февраля, 21:05 по киевскому времени. Но праздник продолжается 12 февраля и длится две недели - до 27 февраля.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский направил поздравления президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, который отмечал 68-й день рождения.