В Национальном союз журналистов Украины обнародовали перевод пунктов 68-74 резолюции Европарламента о выполнении Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, касающиеся украинского медиапространства.

Приводим полный текст:

68 пункт

отмечает, что предпринимаются усилия по реформ в области СМИ;

подчеркивает, что реформа должна обеспечить, в частности, независимость, беспристрастность и подотчетность регуляторного органа,

прозрачность собственности СМИ и равные возможности для медиа при добросовестной конкуренции на рынке;

выражает обеспокоенность планами предоставить регулятору новые и широкие полномочия, которые рискуют задеть свободу СМИ и контент интернет и печатных СМИ (эти нормы содержатся в законопроекте "О медиа", который сейчас проталкивает украинская власть - Ред );

); по законопроекту о противодействии дезинформации отмечает, что действующий проект может привести к полному вмешательству государства в медиа контент и журналистскую деятельность, пренебрегая свободой медиа и при этом не будет эффективным в противодействии дезинформации;

настаивает на том, чтобы организовать более основательные консультации с медиа-сообществом и соответствующими международными организациями, чтобы избежать рисков для свободы слова.

69 пункт

с беспокойством отмечает, что телевизионный рынок в Украине, хотя и является плюралистическим, все еще находится под избыточным влиянием олигархов;

призывает Украину развивать свободные и независимые медиа и усиливать плюрализм СМИ;

подчеркивает важность устойчивого общественного вещателя, независимого регулятора средств массовой информации и гражданского общества при борьбе против дезинформации и других дестабилизирующих факторов;

призывает Верховную Раду и правительство выполнять обязательства государства по общественного вещателя и обеспечивать финансовую и политическую поддержку для его дальнейшей модернизации, независимости и способности вести журналистские расследования.

70 пункт

Подчеркивает необходимость продолжения поддержки Украины со стороны ЕС в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией и фейковых новостями, в том числе путем усиления независимых средств массовой информации, стратегической коммуникации на тему Медиаграмотность, с целью укрепления устойчивости Украины;

приветствует объявление о начале кибердиалога между Украиной и ЕС;

71 пункт

Выражает обеспокоенность из-за ухудшений условий рабочей среды для представителей средств массовой информации, особенно это касается журналистов-расследователей, которые расследуют коррупцию и мошенничества;

осуждает любые действия, направленные на ограничение работы журналистов, включая ограничение доступа к информации, открытие уголовных дел, давление с целью выявления источников и язык вражды, в частности против независимых СМИ;

обеспокоен тем, что, согласно данным недавнего анализа проведенным украинскими платформами журналистов-расследователей, депутаты Верховной Рады становились жертвами или даже намеренно способствовали распространению целенаправленных дезинформационных кампаний.

72 пункт

С сожалением констатирует факты многочисленных нападений на журналистов и общественных активистов, зарегистрированные в период 2017-2019 годам;

призывает украинские власти привлечь к ответственности виновных и обеспечить безопасность работников средств массовой информации и журналистов и призывает применять принцип пропорциональности при регулировании деятельности средств массовой информации.

73 пункт

Сожалеет по поводу того, что политический климат в стране ухудшился, поскольку запугивания, язык вражды и политическое давление широко используются в политических целях;

призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских групп, стимулируют ненависть, и веб-сайтов, таких как "Миротворец", которые раздувают напряженность в обществе и незаконно используют персональные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов меньшинств.

74 пункт:

призывает развивать демократический, независимый, плюралистический и сбалансированный медиа-ландшафт в Украине, что приведет к прекращению политически мотивированного преследования медиаканалов, включая аннулирование лицензий, и обеспечит защиту региональных журналистов, формирующих общественное мнение, и инакомыслящих от преследований и запугиваний, обеспечит недискриминационный доступ к информации в онлайн и оффлайн режимах и содержательное участие в жизни общества, а также защищать и гарантировать права человека и гражданина;

отмечает, что журналисты, правозащитники и адвокаты должны иметь возможность работать независимо, без неправомерного вмешательства и угроз;

приветствует работу украинских правозащитных организаций и прокурора Автономной Республики Крым, который, временно работая с материковой части Украины, фиксирует нарушения прав человека;

настаивает на том, что все нарушения прав человека должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности.

В свою очередь глава НСЖУ Сергей Томиленко прокомментировал документ Европарламента, отметив, что Нацсовет не должен регулировать интернет-СМИ и печатную прессу. Он также приветствует призывы Европарламента к украинской власти о борьбе с нападениями на журналистов.

"Для адвокатов закона "О медиа" есть четкое предостережение от европейских парламентариев. Новые и широкие полномочия Нацсовета - это риск для свободы слова и угрозы вмешательства в деятельность онлайн-медиа и газет!

Собственно, Национальный союз журналистов Украины постоянно подчеркивает, что Нацсовет не должен регулировать интернет-СМИ и печатную прессу. Сам регулятор должен быть политически независимым, а существенное увеличение полномочий для Нацсовета в украинских реалиях является рискованным.

Важными также являются призывы к украинской власти бороться с травлей и нападениями на журналистов", - написал глава НСЖУ на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее мы писали, что Европарламент выразил озабоченность по поводу свободы слова в Украине.

Также сообщали, что в 2020 году на журналистов нападали почти каждые четыре дня.