Работы в водах Дании были прекращены из-за шторма и непогоды. Фото: nord-stream2

Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое занимается строительством газопровода "Северный поток-2" в датских водах, уложило несколько сотен метров труб и остановило все работы.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

В частности, барже помешали непогода и шторм. В результате экипаж прекратил сварку и позволил газопроводу вновь опуститься на дно. 

"Непогода остановила "Северный поток-2" лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться. Консорциум  полон решимости довести до конца многомиллиардный проект, и едва кто-то сомневается, что это произойдет", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что российская корпорация "Газпром" ожидает ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2" уже в этом году.

Также напомним, что 6 февраля судно-трубоукладчик "Фортуна" приступило к укладке труб "Северного потока-2" в водах Дании. Там находится последний недостроенный участок газопровода.

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