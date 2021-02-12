Судно-трубоукладчик "Фортуна", которое занимается строительством газопровода "Северный поток-2" в датских водах, уложило несколько сотен метров труб и остановило все работы.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

В частности, барже помешали непогода и шторм. В результате экипаж прекратил сварку и позволил газопроводу вновь опуститься на дно.

"Непогода остановила "Северный поток-2" лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться. Консорциум полон решимости довести до конца многомиллиардный проект, и едва кто-то сомневается, что это произойдет", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что российская корпорация "Газпром" ожидает ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2" уже в этом году.

Также напомним, что 6 февраля судно-трубоукладчик "Фортуна" приступило к укладке труб "Северного потока-2" в водах Дании. Там находится последний недостроенный участок газопровода.