В Европейском союзе приняли к сведению слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил о возможности разрыва отношений, а также учли разъяснения Кремля.

Об этом сообщил официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано, передает ТАСС.

"ЕС принял к сведению заявление главы МИД России об отношениях с Евросоюзом. Также мы принимаем к сведению разъяснения со стороны Кремля, мы будем обсуждать это в Совете ЕС. Мы обычно не комментируем заявления политиков в СМИ. Однако мы обычно отвечаем не на заявления политиков в СМИ, а на конкретные действия, которые предпринимают третьи страны в ответ на внешнеполитические действия ЕС", - заявил Стано.

Напомним, глава МИД РФ сообщил о готовности Москвы к разрыву отношений с Брюсселем, поскольку Россия не намерена терпеть новые ограничительные меры. Позже в Кремле заявили об искажении сказанного Лавровым и пояснили, что министр говорил о том, что Москва должна быть готова к враждебным шагам со стороны Брюсселя, но при этом хочет развивать отношения с ним.

Также мы сообщали, что уже 80 евродепутатов требуют отставки главы дипломатии ЕС Борреля из-за его визита в Москву.