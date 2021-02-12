Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику на Донбассе вопреки режиму прекращения огня. Однако, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать "нелицеприятная реакция мирового сообщества".

Соответствующий пост Арестович опубликовал на своей странице в Facebook.

"Мы стреляем. Те, кто говорит, что мы не стреляем, врет вам в глаза, причем на крайне чувствительной теме - теме военных потерь. Такова наша похоронная команда "проевропейских патриотов" - в любом своем выступлении они стремятся потрепать имена погибших, сделать немножко политики на павших солдатах", - написал спикер украинской делегации в ТКГ.

Он добавил, что "де юре" режим прекращения огня на Донбассе действует, но с нарушениями, начиная с Нового года.

"С частыми нарушениями с трагическими последствиями: в результате обстрелов с 1 января погибло шестеро (двое только за вчера), и ранено 16 военнослужащих, а есть еще и потери не от огня противника (тот же подрыв под Марьинкой)", - сообщил Арестович.

Он также заявил, что Украина не может инициировать фактическую отмену режима прекращения огня, так как вести его снова будет затруднительно, сохранение формального перемирия "не препятствует адекватным действиям ВСУ в ответ на огонь противника", а отмена этого режима повлечет "острую и нелицеприятную реакцию мирового сообщества".

Также Арестович отметил, что формальное сохранение режима прекращения огня на Донбассе помогает Киеву решить три задачи - избежать значительных потерь среди украинских военных и украинских граждан по обе стороны фронта, а также усилить поддержку Украины со стороны международных партнеров.

"Международные отношения работают так, нравится нам это или нет, что приветствуют и помогают тому, кто делает сильные шаги в сторону примирения, санкции же и ухудшение отношений падают на голову того, кто работает на эскалацию, в чем РФ уже много раз имела возможность убедиться, и в ближайшее время сможет убедиться ещё раз", - пишет Арестович.

Он также говорит, что при помощи продолжение перемирия Украина решает сразу три крупные задачи.

"1. Сберегаем жизни наших военных. Выход из режима - эскалация боевых действий, 15-20 убитых ежемесячно. За что платить такую цену? За фронт, который стоит на месте? Так он и так стоит на месте, что с режимом, что без. Только с режимом, цена этого стояния много меньше.

2. Сберегаем жизни мирных украинских граждан по обе стороны фронта,

3. Поддерживаем и усиливаем поддержки Украины международными партнёрами. Специализированную площадку по деоккупации Крыма удалось собрать не в последнюю очередь потому, что мировое сообщество признало, что Украина делает сильные шаги для достижения мира".

Напомним, в начале февраля на линии фронта на Донбассе началось обострение. "Страна" разбиралась, почему происходит эскалация вооруженного конфликта и есть ли угроза большой войны.

Также мы писали, что вчера президент Украины Владимир Зеленский отправился на линию фронта с послами стран "Большой семерки". В тот же день от снайперской пули на Донбассе погиб украинский военный.

Кроме того, вчера, накануне шестилетия подписания Минских соглашений, по инициативе России было организовано заседание Совета безопасности ООН. Во время заседания спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в контактной группе Хайди Грау заявила, что дискуссии по урегулированию конфликта на Донбассе зашли в тупик.