Администрация социальной сети Instagram приняла решение блокировать аккаунты пользователей, которые рассылают враждебные высказывания в личных сообщениях.

Об этом сообщается в правилах социальной сети.

Ранее за подобный действия лишь на время запрещалось вести личную переписку.

В данный момент администрация Instagram также пообещала отключать новые аккаунты, созданные для обхода ограничений на отправку сообщений, и аккаунты, созданные исключительно для рассылки оскорблений.

Кроме того, скоро у всех пользователей Instagram появится возможность заблокировать личные сообщения от аккаунтов, на которые они не подписаны. Сейчас такая возможность работает только для аккаунтов компаний и учетных записей с большим числом подписчиков.

Ранее "Страна" сообщала, что в Instagram появилась новая функция для защиты аккаунтов пользователей. Удаленный контент теперь будет попадать в специальную папку "недавно удаленные".

Также напомним, что Instagram и Facebook добавят режим исчезновения сообщения. Сам пользователь при этом будет предупрежден, если собеседник сделает скриншот беседы в секретном режиме.