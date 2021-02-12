Instagram будет блокировать аккаунты за оскорбления пользователей в личных сообщениях
Администрация социальной сети Instagram приняла решение блокировать аккаунты пользователей, которые рассылают враждебные высказывания в личных сообщениях.
Об этом сообщается в правилах социальной сети.
Ранее за подобный действия лишь на время запрещалось вести личную переписку.
В данный момент администрация Instagram также пообещала отключать новые аккаунты, созданные для обхода ограничений на отправку сообщений, и аккаунты, созданные исключительно для рассылки оскорблений.
Кроме того, скоро у всех пользователей Instagram появится возможность заблокировать личные сообщения от аккаунтов, на которые они не подписаны. Сейчас такая возможность работает только для аккаунтов компаний и учетных записей с большим числом подписчиков.
Ранее "Страна" сообщала, что в Instagram появилась новая функция для защиты аккаунтов пользователей. Удаленный контент теперь будет попадать в специальную папку "недавно удаленные".
Также напомним, что Instagram и Facebook добавят режим исчезновения сообщения. Сам пользователь при этом будет предупрежден, если собеседник сделает скриншот беседы в секретном режиме.