В Украине зафиксировали рост числа фишинговых атак (вид интернет-мошенничества - Ред.) на тему вакцинации от коронавируса. При этом мошенники пытаются замаскировать свои сайты под официальную страницу Минздрава, чтобы вынудить украинцев скачать вредоносный код.

Как сообщает пресс-служба СНБО на странице в Facebook.

"В конце января Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) обнаружил фишинговую кибератаку, направленную на украинских пользователей сети Интернет, основной темой которой было начало вакцинации от Covid-19 в Украине. Во время атаки на популярной хостинговой платформе была создана фейковая веб-страница, которая имитировала сайт Министерства здравоохранения Украины", - сказано в сообщении.

Для того, чтобы разместить страницы хакеры зарегистрировали несколько доменов, которые напоминали официальный домен Министерства здравоохранения Украины - moz.gov.ua. На фейковых страницах была размещена информация о том, что 25 января должна была начаться обязательная вакцинации от коронавируса с предложением загрузить файл с подробностями.

"В этот документ был встроен вредоносный код (макрос), который при открытии файла втайне от пользователя загружает и выполняет другой вредоносный скрипт, обеспечивающий удаленное управление зараженным компьютером. Таким образом, атакующие получали полный доступ к компьютеру жертвы", - добавили в НКЦК.

По их данным, в начале пандемии в мире каждый день регистрировалось более 18 миллионов фишинговых сообщений на тему Covid-19. Однако с середины прошлого года их количество постепенно уменьшалось.

Ранее мы писали, что неизвестные хакеры провели мощную кибератаку на портал Киевской горадминистрации.

Также сообщали, как украинский хакер создал фишинговый центр, с помощью которого из банков увели десятки миллионов долларов.