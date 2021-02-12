Трехметровая воронка образовалась на дороге в Закарпатской области, в селе Ворочево Перечинской территориальной громады. Из-за этого заблокировано движение большого пассажирского транспорта и грузовиков.

Об этом сообщает Укринформ.

"Вследствие значительных осадков на местной дороге перед въездом в село Ворочево произошел обвал дороги. По этой дороге люди добираются каждое утро на работу из села, она строилась 40 лет тому назад. Под дорогой течет ручей, он был пущен в бетонные кольца. Но за долгое время бетон испортился, из-за трещины вода начала выливаться на дорогу", - рассказал глава Перечинской территориальной громады Иван Погориляк.

По его словам, прорвало бетонные кольца вчера во время дождя, коммунальщики громады раскопали дорогу, пытаясь залатать место прорыва. Но оказалось, что там надо менять 10 метров этой бетонной трубы.

"Таких средств у нашей громады нет, поэтому дорогу заблокировали – там ездит только малогабаритный транспорт, в село не ездят автобусы и грузовые машины, потому что обвал дороги может увеличиться", - объяснил Погориляк.

Фото: Укринформ

Воронка заняла половину дороги. Ее глубина составляет три метра. В громаде ждут комиссию Службы местных автодорог в Закарпатской области, специалисты которой должны помочь решить проблему.

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