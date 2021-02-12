В городе Лубны и пгт Оржица Полтавской области в пятницу, 12 февраля, продолжаются протесты за снижение тарифов на газ. Участники акции перекрыли трассу Киев-Харьков.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

"Участники акции протеста снова перекрыли трассу Киев-Харьков на несколько часов и требуют от парламента и Кабинета министров принятия решений, которые дадут реально возможность снизить цену на газ до максимум 3 грн за куб, от НКРЭКП отмены лицензии ЗАО "Лубныгаз", которое годами издевается над потребителями а от Лубенского городского совета создания коммунального предприятия которое вместо ПАО "Лубныгаз" будет обслуживать газораспределительные сети", - говорится в сообщении.

Напомним, после масштабных "тарифных бунтов" Кабмин установил предельную цену на газ на уровне 6,99 гривен и сделал скидку на транспортировку газа.

Ранее "Страна" разбиралась, каких платежек ждать украинцам в ближайшее время.