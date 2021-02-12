Китайский зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1", который недавно прислал фото с Марса, теперь отправил на Землю видео, сделанное с орбиты "Красной планеты".

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В частности, зонд снял поверхность планеты, двигаясь от освещенной Солнцем части планеты к ее темной стороне. На кадрах также можно увидеть марсианский рельеф.

Ранее "Страна" сообщала, что 10 февраля "Тяньвэнь-1" успешно вышел на первичную эллиптическую орбиту Марса. Специалисты ожидают, что в мае-июне зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Предполагается, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты.

Также напомним, что запуск произошел 22 июля с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань. "Страна" опубликовала видео момента запуска "Тяньвэнь-1".