В пятницу, 12 февраля, Конституционный суд Украины получил представление 45 народных депутатов, которые хотят выяснить соответствие Конституции Украины отдельных положений Избирательного кодекса.

Об этом сообщает пресс-служба КС на своей странице в Facebook.

Авторы ходатайства просят признать книгу третью "Выборы народных депутатов Украины" (статьи 133 - 191 ХХІІІ - ХХХІ), подпункт 2 пункта 2 раздела ХХХХII "Заключительные и переходные положения" Избирательного кодекса Украины такими, которые не соответствуют Конституции Украины.

По мнению депутатов, изъятие из законодательства нормы о возможности проводить выборы по мажоритарной системе ограничивает избирательные права украинцев. Также инициаторы представления полагают, что это "содержит признаки узурпации власти".

С полным текстом конституционного представления можно ознакомиться на официальном сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

Ранее мы писали, что "Слуги народа" захотели переписать Избирательный кодекс.

Также рассказывали, что Зеленский подписал закон о правках в Избирательный кодекс.