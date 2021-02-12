Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что Украина предварительно выбрала американскую компанию SpaceX для запуска в декабре этого года спутника дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич 2-30 (2-1).

Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Первый деловой".

"У нас реально есть окно запустить аппарат в декабре с помощью иностранного оператора - в данном случае SpaceX, с которым мы сейчас сотрудничаем с точки зрения совместимости аппарата с ракетой-носителей", - говорит Уруский.

По его словам, работа со SpaceX идет интенсивно и в ближайшее время будет понятно, принципиально возможно ли совместить украинский спутник с ракетоносителем SpaceX.

Также вице-премьер рассказал, что на сегодняшний день спутник практически готов.

"Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску", - говорит Уруский. Он рассказал, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное состояние космического аппарата.

"В последний раз дистанционный спутник зондирования земли Украина запускала 10 лет назад, поэтому запуск нового спутника будет выдающимся событием", - говорит вице-примьер.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский в начале этого года, комментируя сообщение Маска об общении с семьей Сергея Королева, пригласил американского бизнесмена и основателя космической компании SpaceX посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире.

Также напомним, что Рада назначила Уруского промышленным вице-премьером в июле прошлого года. Данное решение поддержали 250 народных депутатов.