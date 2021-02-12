Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Франция и Германия требует от России решать все вопросы только в Нормандском формате, без Донбасса.

Об этом он сказал это в интервью "Соловьев Live", видео беседы обнародовано в YouTube.

"Париж и Берлин беспрекословно требуют от нас решать все вопросы только в Нормандском формате. То есть без Донбасса. И на наше замечание о том, что в Минских договоренностях контактная группа должна решать вопросы напрямую между Киевом, Донецком и Луганском. Там это записано! Нам отвечают: ну, это у нее (ТКГ - Ред.) вспомогательная роль, мы будем все решать в Нормандском формате, а им потом спускать готовые решения", - сказал министр.

Напомним, в этом же интервью Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом. После чего в Кремле скорректировали громкое заявление главы МИД об этом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не будет инициировать подобный шаг.

Также глава российского МИД рассказал об отношениях Украины и России и обвинил Европу в попытке уменьшить значение Трехсторонней контактной группы.