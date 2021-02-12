Спасатели ГСЧС освободили из снежной ловушки три школьных автобуса за минувшие сутки. Все три ЧП произошли в Олевском районе Житомирщины. Об этом сообщается на сайте регионального управления ГСЧС.

"Олевские бойцы ГСЧС при помощи троса вытащили три школьных автобуса, которые застряли в сугробах прямо во время движения на дорогах. В двух автобусах были дети, которых развозили после занятий", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что всего за прошлые сутки спасатели области отбуксировали 41 транспортное средство, среди которых - 35 грузовиков, 4 автобуса, 1 микроавтобус и 1 "скорая помощь".

Больше всего проблем возникает в селе Чижовка Новоград-Волынского района, где ремонтируют мост, а транспорт движется по объездной дороге. В течение нескольких дней там предоставлялась помощь почти 30 грузовикам.

Фото: zt.dsns.gov.ua

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