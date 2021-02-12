Сегодня, 12 февраля, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания утвердил обновленный состав наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Данное решение было принято в ходе очередного заседания.

В частности, решение Нацсовета по обновлению наблюдательного совета НОТУ вступит в силу после того, как его подпишет председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк и опубликуют на сайте регулятора. По словам Ольги Герасимьюк, это должно произойти 12 февраля, чтобы наблюдательный совет мог продолжить работу.

Согласно имеющимся данным, в обновленный состав будут входить 15 членов. Еще одного члена должны избрать на конференции в апреле 2021 года.

Семеро членов наблюдательного совета делегированы депутатскими фракциями и группами, но сами не являются депутатами. Восемь участников являются представителями общественности и были избраны на открытом конкурсе на конференциях.

В обновленный состав наблюдательного совета НСТУ вошли от общественности:

Александр Павличенко - от правозащитной сферы,





Оксана Романюк - от сферы журналистики,





Виктор Бобыренко - от сферы местного самоуправления,





Галина Тытыш - от сферы образования и науки,





Дмитрий Ананьев - от сферы обеспечения прав нацменьшинств,





Наталья Гарач - от сферы защиты прав лиц с особыми потребностями,





Вадим Городской - от сферы защиты интересов детей и молодежи,





Евгений Глибовицкий - от творческой сферы.

В то же время от фракций и групп в совет вошли:

Светлана Остапа - от фракции "Голос",





Лаврентий Малазония - от фракции ОПЗЖ,





Вячеслав Козак - от фракции "Батькивщина",





Максим Кречетов - от фракции "Слуга народа",





Людмила Березовская - от фракции "ЕС",





Алексей Харченко - от группы "Доверие",





Екатерина Батенко - от группы "За будущее".

Срок полномочий членов наблюдательного совета второй каденции - 5 лет.

В ближайшее время наблюдательный совет должен утвердить новых руководителей НОТУ. В частности - переизбрать (или не переизбрать) на новый срок нынешнего руководителя НОТУ Зураба Аласанию.











Ранее "Страна" сообщала, что Рада приняла в первом чтении закон о расширении прав Нацсовета и об увеличении зарплат его членам. За соответствующее решение голоса отдали 269 нардепов.

Также напомним, что Зеленский изменил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики. Согласно документу, в персональный состав будет введен первый заместитель руководителя САП Максим Грищук, а также заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.