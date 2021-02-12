В ближайшие выходные, 13 и 14 февраля, в Украине будет практически без осадков, однако существенно усилятся морозы, которые задержатся в нашей стране еще почти на неделю.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.



"Сериал из южных циклонов закончится - снегопадов и ледяных дождей уже не предвидится. 13-14 февраля антициклон Helida вытолкают циклоны с Украиной, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения", - написала она.

Как рассказала Диденко, небольшой снег пройдет лишь в отдельных регионах Украины. Также на выходных на дорогах ожидается гололедица.

Температура воздуха ночью опустится от -10 до -16 градусов, днем ​​от -5 до -11 градусов. Завтра будет преобладать северо-западный ветер, со штормовыми порывами.

В Киеве на выходных столбики термометров покажут ночью -12...-14 градусов, а днем ​​от -7 до -10 градусов. "На дорогах и тротуарах будет скользко. Местами возможен небольшой снег, но без серьезных осадков, завершающий циклон Volker ушел окончательно", - добавила синоптик.

Со следующей неделе холода усилятся, но существенные осадки маловероятны. Синоптик рассказала, что ослабление морозов ожидается 21-22 февраля.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что День Валентина в этом году будет самым морозным за 110 лет.

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