В Киевской и Николаевской областях Украины экологи из госинспекции вместе с полицией обнаружили нелегальные свалки медицинских отходов. Их не утилизировали, а просто хранили в складских помещениях.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Медицинские отходы в складских помещениях хранило предприятие-лицензиат из Киевской области.

"Вчера, 11 февраля, проведены обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат. В результате правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с Сovid-19", - рассказали в полиции.

По правилам такие отходы необходимо передавать для уничтожения. Но предприятие, не выполняя взятых обязательств, свозило остатки в складские помещения, не предусмотренные для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов, расположенных на территории Николаевской и Киевской областей.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия для обеспечения безопасности граждан. Кроме того, будут проинформированы представители органов местной власти для решения вопроса по организации надлежащей утилизации обнаруженных отходов.

Следователи полиции Киевской области начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации злоупотребление властью или служебным положением (ст.364 Уголовного кодекса Украины).

После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий правонарушителей по ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, как в селе под Сумами появилась незаконная свалка медицинских отходов.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве компания по утилизации опасных отходов сбрасывала использованные шприцы на стихийную свалку.