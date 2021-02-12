Германия вводит пограничный контроль с Чехией и Австрией из-за пандемии коронавируса. Ограничение вступает в силу с воскресенья, 14 февраля. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя немецкого МВД.

"Федеральная земля Австрии Тироль и Чехия классифицированы федеральным правительством как регионы мутировавшего вируса. Введение внутреннего пограничного контроля нужно для того, чтобы по возможности пресечь проникновение вируса в Германию", - заявил представитель министерства.

Также глава МВД Германии Хорст Зеехофер сообщил, что "контроль начнется в ночь на воскресенье".

Ранее "Страна" писала о том, что в Австрии закроют Тироль из-за крупнейшей в ЕС вспышки южноафриканского штамма Covid-19.

Также мы сообщали, что Австрия с 10 февраля ужесточила правила въезда в страну из-за коронавируса.