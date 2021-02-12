В пятницу, 12 февраля, в Житомирской области спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в локомотиве пассажирского поезда Львов-Бахмут.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона на своем сайте.

"12 февраля в 02:04 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Житомирской области поступило сообщение о том, что вблизи с. Красноселка Коростенского района в тепловозе пассажирского поезда сообщением Львов - Бахмут произошел пожар", - рассказали в пресс-центре.

После прибытия спасателей на место происшествия, было установлено, что пожар охватил 20 кв. м дизельной установки тепловоза.

"Благодаря совместным оперативным действиям в 02:57 пожар локализован, в 03:58 - ликвидирован на площади 20 кв. м. Травмированных и погибших в результате происшествия нет", - говорят спасатели.

В частности, для тушения пожара привлекалось 2 единицы техники и 9 человек личного состава. В 05:00 движение по железнодорожному пути было восстановлено. Причина пожара устанавливается специалистами.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одесской области в новогоднюю ночь загорелся вагон электрички. В данный момент причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Также напомним, что под Полтавой загорелся вагон поезда, два человека погибли. Огонь уничтожил внутреннее оборудование, облицовку стен и потолок вагона.