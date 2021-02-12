Президент Беларуси Александр Лукашенко, у которого нет смартфона, заявил, что Соединенные Штаты ведут слежку за владельцами гаджетов и призвал использовать кнопочные телефоны.

Об этом он заявил в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании в пятницу, 12 февраля.

"Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю", - сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер добавил, что "умные" люди уже давно используют кнопочные аппараты.

Напомним, ранее Лукашенко рассказал, когда и при каких условиях он готов покинуть пост президента.

Также мы рассказывали, как президент Беларуси закашлялся на выступлении и сорвал овации.